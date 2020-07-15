Каракас, , 00:23 — REGNUM Карантинные меры в столице Венесуэлы Каракасе, а также в соседнем штате Миранда, будут ужесточены из-за ситуации с коронавирусом, сообщила венесуэльский вице-президент Дэлси Родригес 14 июля на своей странице в Twitter.

Данное решение принято главой государства Николасом Мадуро.Оно начинает действовать с 15 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля в Венесуэле из-за пандемии был продлен на месяц режим чрезвычайной ситуации.

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