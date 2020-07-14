Менло-Парк, США, , 23:53 — REGNUM Пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе мессенджера в WhatsApp. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Сообщения о неполадках начали поступать после 22:30 по московскому времени. Подавляющее большинство жалоб (92%) связано с отсутствием подключения к серверу, некоторые пользователи также сообщают об отсутствии доступа к веб-сайту и невозможности авторизоваться в своей учётной записи.

Неполадки наблюдаются главным образом у пользователей в США, Мексике, Бразилии, а также в странах Европы, включая Великобританию, Германию, Нидерланды, Португалию. В России о сбоях сообщают в основном жители Москвы и Санкт-Петербурга.