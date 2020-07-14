Саратов, , 23:44 — REGNUM В Адоевщинском психоневрологическом интернате в селе Вязовка Саратовской области коронавирусную инфекцию перенесли 122 человека. Об этом 14 июля заявил главврач районной больницы Андрей Анисимов.

«Всего за время пандемии в Вязовском ПНИ было зарегистрировано 122 случая положительных, из них 38 сотрудников и 84 проживающих», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, следователями Базарно-Карабулакского района проводится доследственная проверка по поступившей информации о заражении коронавирусом персонала и пациентов психоневрологического диспансера.

Ранее сообщалось, что в социальном учреждении, расположенном в селе Вязовка, выявлен 101 случай заражения коронавирусом среди пациентов и персонала.

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