Грозный, , 23:38 — REGNUM Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Чечне ввел временный запрет на въезд в республику туристам из-за угрозы распространения SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 14 июля, сообщил начальник УГИБДД по Чечне Идрис Черхигов.

Проезд закрыт

По словам Черхигова, открытие курортного сезона для туристов может спровоцировать серьезную вспышку заболеваемости коронавирусной инфекцией. В связи с этим было решено временно запретить въезд на территорию Чечни гражданам России из других субъектов Федерации.

«Оперативным штабом по противодействию распространения коронавирусной инфекции принято решение о временном запрете въезда на территорию республики гостям и туристам. Данная мера принята для предупреждения распространения вирусной инфекции в регионе и сохранения жизни и здоровья граждан», — написал Черхигов на своей странице в социальной сети Instagram.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Чечни 5 апреля ввели запрет на въезд и выезд из республики из-за угрозы коронавируса. Однако 22 июня глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о снятии почти всех ограничений, в том числе и не передвижение. Теперь, однако, ограничения восстановлены.

Напомним, что в Чечне выявлено 1851 случай COVID-19. На сегодняшний день выздоровели уже 1271 пациент. Скончались 28 человек.