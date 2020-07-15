Скопье, , 00:23 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 14 июля сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 1259 человек было выявлено 135 новых случая заражения коронавирусом. При этом 142 человека были признаны излечившимися.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, с начала эпидемии в стране было выявлено 8322 случаев заражения, 389 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За 14 июля в стране скончались четверо пациентов. 4461 пациент уже излечился. Число активных случаев заражения сейчас составляет 3475.

Наблюдается тенденция к переходу эпидемии на стадию плато — число активных случаев заражения начало снижаться, при этом число выздоравливающих ежедневно превышает сотню.

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