Вашингтон, , 23:20 — REGNUM В сеть «утекла» иинформация о весе консоли нового поколения PlayStation 5. Об этом 14 июля сообщил портал We Got This Covered.

Утечку допустил сайт Amazon Germany. Если опубликованная информация верна, то масса PlayStation 5 составит 4,78 кг. Автор статьи обратил внимание, что PlayStation 3 весила 4,98 кг, а PlayStation 4 — 2,8 кг. Таким образом, вес PS5 ненамного меньше веса консоли третьего поколения и чуть менее, чем в два раза больше веса PS4.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Sony подала заявку на патент, который, возможно, имеет отношение к одной из функций PlayStation 5. По имеющейся информации, компания работает над технологей, которая позволит геймерам создавать небольшие демонстрации видеоигр.

