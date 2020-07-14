Москва, , 23:10 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались 29 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается 14 июля в Telegram-канале оперативного штаба столицы.

«В Москве скончались 29 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Согласно последним данным, в Москве выявлено более 230 тысяч инфицированных коронавирусом, в том числе 613 — за последние сутки. Скончались 4234 пациента с COVID-19, излечились и были выписаны из больниц почти 166 тысяч человек.