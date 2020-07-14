Токио, , 22:38 — REGNUM Компания Konami анонсировала игру Super Bomberman R Online, которая, как ожидается, станет самостоятельным онлайн-расширением Super Bomberman R. Об этом 14 июля сообщил портал Comicbook.

На момент публикации этой новости Konami анонсировала игру только для Google Stadia, релиз запланирован на осень 2020 года. Пока не известно, выйдет ли игра на других платформах, однако в компании отметили, что это только «первая сделка».

В Super Bomberman R Online смогут играть одновременно 64 человека, при этом, как отмечают разработчики, это будет не просто игра в жанре «королевской битвы», она сможет предоставить геймерам различные варианты режимов проведения матчей. Konami выложила в сеть трейлер, демонстрирующий игровой процесс.

Релиз Super Bomberman R состоялся 3 марта 2017 года. Это игра в жанре «лабиринта», над созданием которой также работала студия HexaDrive.

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