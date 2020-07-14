Тверь, , 22:32 — REGNUM Ограничения, временно установленные в связи с распространением коронавирусной инфекции, снимаются в Тверской области 15 июля, соответствующее постановление подписал губернатор Тверской области Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства регионе.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

Так, в регионе возобновляется организация и проведение полевых поисковых работ в целях выявления неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков, установления имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества и увековечения их памяти.

Также в Тверской области разрешено проведение выставочных и культурных мероприятий, в том числе концертов, на открытом воздухе. В регионе возобновят и проведение спортсоревнований и матчей, однако число зрителей не должно быть более 500 человек, трибуны могут заполняться не более чем на 50%.

В Тверской области возобновляется проведение автобусных экскурсий, а также работа и посещение музеев в штатном режиме (без ограничений числа посетителей в одной группе) при условии обеспечения между посетителями социальной дистанции. Разрешается также работа аттракционов на открытом воздухе. При условии обеспечения соблюдения санитарно-эпидемического режима открываются частные медицинские организации.

С 1 августа в Тверской области смогут возобновить работу кинотеатры и театры, при условии заполнения залов не более чем на 50% и соблюдении социальной дистанции при рассадке зрителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе ранее были сняты ограничения на работу объектов торговли, общественного питания, потребительского рынка, сферы услуг, гостиниц и других объектов туристической сферы, стоматологических клиник. Открыты для посещения образовательные организации, детские загородные лагеря.