Вашингтон, , 22:27 — REGNUM Разработчики симулятора жизни The Sims показали, как будет выглядеть в игре набор для вязания Nifty Knitting. Ролик они опубликовали 14 июля на Twitter-странице проекта.

Релиз соответствующего дополнения состоится 28 июля 2020 года на платформах PlayStation 4, Xbox One, ПК и Mac. Оно добавит в игру возможность вязания, кресла-качалки, дающие «бонусы», а также внутриигровую торговую онлайн-площадку Plopsy (отсылка к известному сервису Etsy).

«После того, как вы создали объект, за его добавление в Plopsy нежно будет немного заплатить, но ваш элемент остается в списке в течение нескольких дней, и вы можете легко отслеживать интерес потенциального покупателя в течение этого времени», — написали разработчики.

https://twitter.com/TheSims/status/1283053666279346176

Ранее ИА REGNUM сообщило, что канал TBS покажет реалити шоу, в котором будут соревноваться люди, играющие в The Sims 4. Первая серия выйдет в эфир 17 июля 2020 года, последняя — 7 августа 2020-го. Победитель соревнования получит приз в размере $100 тыс.

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