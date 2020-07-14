Вашингтон, , 22:16 — REGNUM Известный стример Dr DisRespect (Гай Бэйм) не планирует переходить на YouTube после того, как его аккаунт был навсегда заблокирован на сервисе онлайн-трансляций Twitch. Об этом 14 июля сообщил портал Comicbook.

Некоторое время назад поклонники стримера заметили, что в его профиле в Twitter появилась ссылка на YouTube, в связи с чем они сделали определённые выводы. Однако инсайдер Род Бреслау сообщил, что Dr DisRespect не вёл с YouTube переговоры по этому поводу, кроме того, он сообщил, что со стримером сейчас вообще не ведёт подобные переговоры ни одна платформа.

Ранее Dr DisRespect сделал краткое заявление по поводу блокировки его аккаунта на Twitch. Он пояснил, что администрация сервиса отказалась сообщить ему причины произошедшего.

Аккаунт Dr DisRespect в Twitch был заблокирован 27 июня 2020 года. Некоторые пользователи предположили, что это могло произойти из-за нарушения стримером авторских прав на музыкальную продукцию.

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