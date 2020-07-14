Исламабад, , 22:11 — REGNUM Количество зарегистрированных в Пакистане случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 достигло 253 604, сообщили 14 июля в минздраве страны.

За сутки этот показатель вырос на 1979, при этом 54 человека умерли. Общее количество смертей среди заразившихся коронавирусом в Пакистане достигло 5320.

При этом 170 656 человек вылечились, причём за последние сутки — 8739. Продолжают лечение в настоящий момент в Пакистане 77 628 человек с диагнозом COVID-19.

Летальность среди пациентов с COVID-19 в Пакистане 2,10%, доля излечившихся — 67,29%. Страна занимает 12-е место в мире по числу зарегистрированных случаев COVID-19 (на 11-м месте Иран).

Читайте ранее в этом сюжете: Министр здравоохранения Пакистана заразился SARS-CoV-2