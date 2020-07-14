Вашингтон, , 21:27 — REGNUM В американском штате Флорида за сутки выявлено более 9,1 тыс. случаев COVID-19. Об этом сообщает департамент здравоохранения Флориды.

Напомним, что пиковые значения во Флориде были 12 июня, тогда за сутки выявили 15 тысяч случаев COVID-19.

Американский инфекционист Лилиан Аббо заявила, что Майами теперь стал эпицентром пандемии в США.

«Мы это видели в Ухане полгода назад, пять месяцев назад, а теперь — уже мы сами находимся на этом месте (в эпицентре)», — сказала она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый удар пандемии коронавируса пришелся по северо-восточным штатам США, эпицентром был Нью-Йорк. Теперь наблюдается взрывной рост числа зараженных в южных штатах.