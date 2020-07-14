Париж, , 21:20 — REGNUM Геймеры смогут в любой момент поменять пол главного героя в Assassin's Creed Valhalla. Об этом 14 июля сообщил портал Screen Rant.

По имеющейся информации, они смогут это сделать в основном меню игры. Сценарист Дэрби Макдевит пояснил: это связано с тем, что игроки смогут изменять поток памяти, добавив, что эта функция полностью соответствует «научно-фантастическому характеру» игрового сериала Ubisoft.

https://twitter.com/screenrant/status/1283072446996897792

Ранее разработчики сообщили, что релиз Assassin's Creed Valhalla состоится 17 ноября 2020 года. Ubisoft выложила в сеть новый шестиминутный трейлер, в котором, в том числе, показан игровой процесс.

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