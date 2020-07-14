Порт-о-Пренс, , 21:12 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом на Гаити достигло 6727, сообщили 14 июля в минздраве республики.

За последние два дня прирост случаев COVID-19 составил 37, за последние сутки скончались два пациента. Общее количество летальных исходов среди пациентов этой категории достигло 141.

В настоящее время на Гаити продолжают лечиться от коронавирусной инфекции 3564 человек. Выздоровели 3022, причём 98 — за последние сутки.

Отметим, что за месяц на Гаити было зарегистрировано 2786 случаев COVID-19 и 77 летальных исходов. Летальность составляет 2,1%, доля выздоровлений — 44,92%.

Гаити в мире находится на 86-м месте по количеству выявленных случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2.