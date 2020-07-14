Вашингтон, , 21:07 — REGNUM Поклонник Cyberpunk 2077 создал полную карту города, собрав воедино новые и старые официальные материалы студии CD Projekt Red. Публикацию он разместил 13 июля на форуме Reddit.

Пользователь платформы Svale_Chow также показал, как будет выглядеть каждый из 15 районов «Ночного города» (Nigth City). Отмечается, что эти районы формируют собой шесть секций, каждая из которых уникальна, имеет свои фракции и будет ставить перед игроком разные задачи.

Карту фанат взял из будущей книги The World of Cyberpunk 2077. Ожидается, что стартовой локацией будет район Хейвуд (Heywood), расположенный на острове рядом с центром города, в котором обосновались основные корпорации игры.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что CD Projekt Red не планирует выпускать бесплатную демонстрационную версию Cyberpunk 2077. Разработчики также сообщили, что они не будут добавлять игру в каталог подписочного сервиса Xbox Game Pass.

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