Москва, , 20:55 — REGNUM Коронавирусная инфекция по состоянию на 14 июля выявлена у 1206 российских военнослужащих, что на 14 человек меньше, чем сообщалось днём ранее. Такие данные приводятся в информационном бюллетене Минобороны России.

«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта месяца на текущие сутки установлено 1206 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

Как уточняется, на сегодняшний день в госпиталях Минобороны проходит лечение 931 человек, в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения находятся 26 военнослужащих. В в изоляторах по месту службы содержатся 48 человек, ещё 201 военнослужащий изолирован на дому.

По данным Минобороны, все военнослужащие с положительными тестами на коронавирус находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Пятеро из них находятся в состоянии средней тяжести, у остальных не наблюдается симптомов заболевания.

Сообщается также, что за последние сутки в Вооружённых силах после прохождения лечения выздоровели 92 военнослужащих, общая число выздоровевших достигло 7706 человек.