Вашингтон, , 20:50 — REGNUM Bethesda рассказала, как будет проходить будущий онлайн-форум QuakeCon at Home. Об этом 14 июля сообщил журнал Comicbook.

Онлайн-мероприятие пройдёт с 7 по 9 августа 2020 года. В рамках QuakeCon at Home будут проведены киберспортивные турниры и благотворительные мероприятия. Кроме того, Bethesda намекнула, что поклонников франшизы Quake ждут сюрпризы. Полная программа мероприятия будет опубликована позже.

QuakeCon at Home станет заменой ежегодного публичного массового мероприятия QuakeCon, которое должно было пройти в марте 2020 года. Bethesda вынуждена была отменить его из-за эпидемии коронавируса.

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