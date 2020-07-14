Салехард, , 20:47 — REGNUM На Ямале отмечается низкий процент выздоровления от коронавирусной инфекции по сравнению с другими регионами России. Об этом сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом

На Ямале излечились 39% заразившихся. Ниже процент лишь в Сахалинской области — 36%, в Ненецком автономном округе — 17%.

В целом по России процент выздоровлений составляет 69%, в Уральском федеральном округе — 56%, в Тюменской области — 62%, в Свердловской области — 63%, в Челябинской области и Югре — 57%, в Зауралье — 45%.