Лондон, , 20:47 — REGNUM В Великобританииза последние сутки зафиксировано 398 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 291 373 человек. Такие данные обнародовала 14 июля пресс-служба правительства Соединённого Королевства.

Сообщается также, что за сутки в стране скончались 138 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых случаев летального исхода возросло до 44 968.

Напомним, ранее сегодня британская Академия медицинских наук обнародовала исследование, согласно которому вторая волна эпидемии коронавируса в стране, пик которой прогнозируется на январь-февраль 2021 года, может оказать более тяжёлой и унести жизни порядка 120 тысяч человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Великобритании оценили возможное число жертв от второй волны COVID-19