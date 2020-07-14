Вашингтон, , 20:39 — REGNUM Из многопользовательской игры Fortnite удалили один из редчайших предметов. Об этом 14 июля сообщил портал Comicbook.

Компания Epic Games выпустила обновление для PS4, ПК, Xbox One, Nintendo Switch и мобильных устройств, которое убрало из игры Golden Mushroom («Золотой гриб»).

Издание отмечает, что пока не ясно, почему создатели игры решили это сделать, однако звучат предположения, что это связано с ошибкой, из-за которой некоторые геймеры не могли взять предмет, когда он появлялся. Таким образом, возможно, позже его вернут в игру.

Golden Mushroom появился в Fortnite в момент запуска третьего сезона, этот предмет добавляет 100 очков щита. Ранее ИА REGNUM сообщило, что Epic Games добавила в Fortnite скин (образ персонажа) Капитана Америка.

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