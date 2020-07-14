Мытищи, Московская область, , 23:04 — REGNUM В Перловском сквере, располагающемся в подмосковных Мытищах, не будут вырублены деревья. Об этом сообщается в аккаунте Instagram пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

В конце мая в сквере неизвестные лица особым образом отметили около 200 деревьев. Местные жители предположили, что их планируется вырубить. Чтобы предотвратить такую угрозу они обратились в официальные инстанции.

Отмечается, что губернатор Московской области Андрей Воробьев взял данную ситуацию под личный контроль.

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