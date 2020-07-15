Красногорск, , 00:01 — REGNUM Первая смена детских лагерей открывается в Подмосковье 15 июля. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на министерство социального развития Московской области.

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В первую смену в регионе начнёт работать в общей сложности 15 организаций отдыха и оздоровления детей, у которых уже есть разрешение Роспотребнадзора. При этом всего на территории региона зарегистрировано 59 детских лагерей.

В первую смену в указанные лагеря заедут 550 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, началу работы детских лагерей с 15 июля анонсировал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

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