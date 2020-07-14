Варшава, , 20:14 — REGNUM Студия CD Projekt RED сообщила, что она не планирует выпускать бесплатную демонстрационную версию игры Cyberpunk 2077. Об этом 14 июля сообщил портал DSOGaming.

Они пояснили, что создание демоверсии — это сложный процесс, требующий привлечения большого количества ресурсов, кроме того, он также будет отвлекать команду проекта от подготовки игры к релизу.

https://twitter.com/LettiiR6/status/1281917856280698880

Разработчики также дали понять, что они не собираются добавлять Cyberpunk 2077 в список игр подписочного сервиса Xbox Game Pass.

https://twitter.com/JeffGrubb/status/1281015375459540992

Релиз Cyberpunk 2077 запланирован на 19 ноября 2020 года. Стоит отметить, что игра выйдет на платформе GOG, таким образом, в неё не будет встроен модуль DRM (защита от копирования).

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