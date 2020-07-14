Красногорск, , 22:43 — REGNUM Предполагаемый убийца двух мужчин в подъезде жилого дома подмосковного Подольска задержан. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на ГУ МВД России по Подмосковью.

Арест

Отмечается, что 14 июля на лестничной площадке седьмого этажа дома на улице Пантелеева в Подольске обнаружили трупы двух мужчин. В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 42-летний местный житель.

«Задержан местный житель 1978 года рождения, который, предположительно, в ходе конфликта нанес ножевые ранения мужчинам. В ближайшее время подозреваемый будет доставлен в следственные органы», — отметили в ГУ МВД по Московской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье вандалу, осквернившему мемориал Великой Отечественной войны, назначили наказание в виде штрафа.

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