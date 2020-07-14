Грозный, , 20:07 — REGNUM Посещение туристами Чечни вновь оказалось под запретом. Такое решение принял оперативный штаб республики. Запрет на въезд туристов из других регионов временный, пояснили в штабе.

«Открытие курортного сезона для туристов и гостей может спровоцировать вспышку заболеваемости, поэтому мы надеемся на ваше понимание и поддержку», — написал в своем Instagram начальник Управления ГИБДД Идрис Черхигов.

https://www.instagram.com/p/CCn8nuNDnHR/

Напомним, Чечня в настоящее время является единственным регионом в Северо-Кавказском федеральном округе, власти которого приняли решение о переходе с 21 июня к третьему этапу снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. В республике разрешена работа гостиниц, туристических баз, курортных объектов. Вновь запущено движение пассажирских поездов, открылись новые направления в авиаперевозках, в частности авиарейс Грозный — Новосибирск.

По данным федерального оперативного штаба на 14 июля, в Чечне наименьшее общее число заразившихся коронавирусом в СКФО — 1851 человек. Выздоровел за всё время 1271 пациент, скончались от COVID-19 28 человек.

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