Бишкек, 14 июля 2020, 20:01 — REGNUM Правительство Японии пообещало безвозмездно предоставить правительству Киргизии необходимое для борьбы с коронавирусной инфекцией медицинское оборудование на сумму 500 млн йен (330 млн рублей), передает пресс-служба японского посольства.
Соответствующие обменные ноты сегодня, 14 июля, подписали министр финансов Киргизии Бактыгуль Жеенбаева и посол Японии Маэда Сигэки.
С учетом сложившейся в Киргизии чрезвычайной ситуации, связанной с резким ростом количества заболевших COVID-19, японские власти пообещали в кратчайшие сроки доставить аппараты для проведения процедур магнитно-резонансной томографии и компьютерной томографии, а также другое медоборудование.
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