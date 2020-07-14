Москва, , 20:00 — REGNUM На сегодняшний день в России, как и на Западе, люди стали чаще обращаться к юристам по решению своих вопросов в судебном порядке. По мнению адвоката Этери Романько, россияне стали более грамотными в отношении юридических вопросов и своих прав. Однако граждане не стремятся к решению проблемы миром, большинство предпочитает обращаться в суд, с намерением выиграть спор.

Адвокат отмечает, что надежда на суд у россиян определена рядом факторов, а именно — доступность правосудия, низкие госпошлины, достаточно быстрые сроки, невысокие расценки юристов и адвокатов.

«К юристам чаще стали обращаться представители мелкого предпринимательства в лице индивидуальных предпринимателей, которые ранее самостоятельно участвовали в судебных процессах. Споры в среде мелкого бизнеса, как правило имеют предметом — взыскание долгов по договора поставки, аренды, подряда. Цена исков, как правило колеблется от 50 000 до 1 000 000 рублей», — говорит Этери Романько.

Как утверждает специалист, по договорным правоотношениям, как правило, возникает недопонимание, которое выражается в неисполнении договорных обязательств. По ее словам, у предпринимателей среднего бизнеса также возникают спорные ситуации в договорной сфере и цена исков уже выше от 1 000 000 рублей и до нескольких миллионов.

В настоящее время, в условиях пандемии, после двух месячного режима «самоизоляции» ряд предпринимателей-арендаторов, столкнулся с проблемой отсутствия средств на уплату аренды, а предприниматели-арендодатели, в свою очередь, столкнулись с неплатежами. Безусловно, это приведет к судебным разбирательствам, несмотря, даже на поддержку государства в этой сфере. Но господдержка не решает всех вопросов в полном объеме.

«Начиная с 2014 года увеличилось количество обращений по налоговым спорам в части недоимок и штрафов с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Дела трудны в доказывании со стороны налогоплательщика. Также возрос спрос за последние несколько лет на «банкротные процессы». Но лицо, которое ведет банкротство по назначению суда, является арбитражный управляющий, которой может и не иметь юридического образования в силу специфики закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ. Спрос на эту услугу, думаю, будет расти», — считает адвокат.

Что касается споров в судах общей юрисдикции то, наиболее частые обращения — это споры в сфере брачно-семейных отношений, детско-родительских отношений. Кроме того, часты и иски с предметом о взыскании долга по расписке.

Интересен и тот факт, что на протяжении последних лет россияне активно судятся с медицинскими организациями, с привлечением в качестве третьих лиц врачей этих медицинских организаций, которые и причинили фактически вред здоровью.

«Россияне обращаются за защитой своих прав как потребителей. В рамках этих споров часты споры по взысканию неустойки с застройщика в связи с задержкой сдачи объекта жилого строительства. Велик объем споров по кредитным обязательствам. Порой при получении кредита заемщик руководствуется одними обстоятельствами, а к моменту возврата кредита — обстоятельства изменились… Эти споры, как правило, решаются в пользу банков, по вполне логичным основаниям», — говорит Этери Романько.

Не секрет, что дела по ДТП с причинением вреда здоровью и жизни решаются с участием адвокатов и, как правило, с привлечением к административной или уголовной ответственности, в том числе с выплатой компенсации в рамках гражданских исков.

По прогнозам адвоката, в свете последних событий, которые случились в нашей жизни — пандемия короновируса, удаленная работа, экономический кризис ряда работодателей, в ближайшей перспективе нас ожидают споры по трудовому праву — иски от работников к работодателям.

«В целом можно подвести итог и сказать, что россияне обращаются за юридической помощью к профессионалам. Предмет споров разнообразен, но мы анализируем московскую практику. Что происходит в регионах? Вероятно, там также люди защищают свои нарушенные права в судах. Интересен вопрос о том, насколько часто спор можно урегулировать в досудебном порядке или уже в ходе судебного разбирательства заключить мировое соглашение.

Арбитражный процессуальный кодекс РФ обязывает стороны в арбитражном споре сначала, перед обращением в суд обратиться к стороне с досудебной претензией. Эту процедуру соблюдают все участники процесса, но эффективность ее равна, по моей практике, нулю. Что касается заключения мирового соглашения в рамках судебного процесса, то это происходит крайне редко», — утверждает Этери Романько.