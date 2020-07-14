Москва, , 19:47 — REGNUM Пробки на дорогах Москвы к вечеру вторника, 14 июля, достигли 9 из 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки».

Серьёзные затруднения в движении наблюдаются на основных транспортных магистралях столицы, включая Садовое и Третье транспортное кольца, а также на некоторых участках МКАД.

Согласно прогнозу, ситуация на дорогах должна стабилизироваться к 22:00, когда пробки ослабнут до трёх баллов.

Ранее сегодня столичное управление МЧС России предупредило москвичей о ливнях с грозами и усилении ветра до 16−21 метров в секунду во второй половине дня. В ведомстве рекомендовали автомобилистам по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.