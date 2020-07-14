Вашингтон, , 19:46 — REGNUM К игре Resident Evil 3 Remake выпустили модификацию (мод), которая добавляет в неё Алису — персонажа Миллы Йовович из фильмов серии Resident Evil. Об этом 14 июля сообщил портал DSOGamnig.

Создателем модификации является пользователь платформы Nexus Mods, известный под ником Darknessvaltier. В основу 3D-модели актрисы легли работы RHender Art, при установке модификации Джилл Валентайн заменяется на Алису.

Стоит отметить, что модель Алисы имеет полноценную анимацию лица и знакомое всем поклонникам фильмов «Обитель зла» красное платье. При желании его можно заменить на костюм, используемый Джилл. Разработчик выложил в сеть рекламный трейлер своего проекта.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания Capcom может не показать ремейк игры Resident Evil 4 в 2020 году. Об этом сообщил известный инсайдер AestheticGamer, специализирующийся на новостях об играх Resident Evil.

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