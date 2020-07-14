Нижний Новгород, , 19:41 — REGNUM Природоохранные зоны в Нижегородской области будут патрулировать экоэксперты верхом на конях. Регулярные рейды планируется проводить на территории памятника природы «Железнодорожные дачи» в Канавинском районе, а также по берегам озера Сортировочное, — сообщает пресс-служба правительства региона.

Основная задача конных инспекторов — борьба с нарушителями запрета на въезд на автотранспорте. Особенно много ездят по «Железнодорожным дачам» на квадроциклах.

«Территория этого памятника природы — более 11 гектаров, пешком нарушителей не догнать. Помимо конных рейдов, силами добровольной народной экологической дружины мы планируем проводить субботники и экологические уроки, уже сейчас работаем над организацией экологической тропы», — рассказал общественный экологический инспектор Вячеслав Бабушкин.

Экоинспекторы вручают отдыхающим информационные листовки с правилами поведения на территории памятника природы. Общественным экологическим инспектором может стать любой житель региона в возрасте от 18 лет.