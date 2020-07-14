Красногорск, , 19:42 — REGNUM Из-за угрозы сильных осадков в Подмосковье 927 бригад коммунальных служб региона переведены в режим повышенной готовности. Об этом сообщает министерство ЖКХ Московской области.

В общей сложности будет задействовано более 10 тысяч специалистов. Кроме того, в режим повышенной готовности приведены 3,7 тысячи единиц спецтехники, из которых 360 компрессоров, 495 мотопомп и 163 передвижных насосов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и Подмосковье ожидаются сильные осадки, возможны подтопления.