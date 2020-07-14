Афины , , 19:32 — REGNUM В Греции за последние сутки выявлено 58 носителей коронавируса, 28 из них — при контроле на въезде в страну. Об этом 14 июля сообщили в организации общественного здравоохранения Греции.

Накануне в стране было выявлено 24 случая заражения коронавирусом. За прошедшие сутки умерших от COVID-19 нет. Всего за время пандемии в стране заразились 3883 человека, скончались 193 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Греции одобрило новые меры пограничного контроля с целью ограничить распространение коронавируса. С 15 по 29 июля въезд в страну будет разрешен только для граждан из строго установленного списка стран. Из списка была исключена северная соседка Греции Северная Македония.

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