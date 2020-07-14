Рейкьявик, , 19:31 — REGNUM В космической многопользовательской игре EVE Online состоялся релиз нового обновления Zenith. Трейлер разработчики опубликовали 14 июля на YouTube-канале проекта.

Создатели игры сообщили, что в этом дополнении будет завершено триглавское нашествие, в рамках коротого геймеры могли выбрать сторону. Zenith также добавило несколько изменений в PvP-режим (игрок против игрока), связанный с этими внутриигровыми событиями. С полным описанием обновления можно ознакомиться на сайте разработчиков.

Ранее компания CCP Games, занимающаяся разработкой EVE Online, сообщила, что она отменила все мероприятия в реальном мире на 2020 год из-за эпидемии коронавируса. Кроме того, разработчики дали понять, что в 2021 году они также не планируют проводить какие-либо форумы в оффлайн-формате.

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