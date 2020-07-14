Красногорск, , 19:41 — REGNUM Из-за неблагоприятных погодных условий «Мособлгаз» начал работать в режиме повышенной готовности. Об этом сообщает министерство энергетики Московской области.

Отмечается, что все 72 аварийные бригады предприятия укомплектованы необходимым оборудованием и находятся в полной готовности для предотвращения аварийных ситуаций.

Кроме того, из-за непогоды в Подмосковье усилен контроль над состоянием газораспределительных пунктов. Организовано круглосуточное надомное дежурство работников районно-эксплуатационных служб.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области ожидаются сильные осадки, возможны подтопления.

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