Москва, , 19:40 — REGNUM В столичном районе Черемушки ввели в эксплуатацию новый дом по программе реновации. Об этом 14 июля сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Объект расположен по адресу: Профсоюзная улица, дом 32. Новостройка насчитывает 105 квартир с улучшенной отделкой. Общая площадь жилых помещений составляет 9,8 тысячи квадратных метров.

На данный момент объект уже подключен к инженерным сетям, благоустроены дворы. Также уже оборудованы спортивные и детские игровые площадки.

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