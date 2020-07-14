Рим, , 19:14 — REGNUM В Италии за последние сутки зафиксировано 114 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 243 344 человек. Об этом сообщила 14 июля служба гражданской обороны страны.

Сообщается также, что за сутки в больницах Италии скончались 17 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых случаев летального исхода возросло до 34 984.

Напомним, ранее сегодня министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца сообщил, что правительство страны намерено продлить действующие в стране меры по предотвращения распространения коронавируса до 31 июля.

Днём ранее власти Италии сообщали о 169 выявленных случаях заражения коронавирусом и 13 скончавшихся больных COVID-19.

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