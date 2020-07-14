Сеул, , 19:14 — REGNUM Создатели многопользовательской игры PlayerUnknown’s Battlegrounds рассказали, какие нововведения добавит в игру очередное обновление. Об этом 14 июля сообщил журнал PC Gamer.

Разработчики отметили: они гордятся тем, что почти каждый элемент локаций Boot Camp, Ruins и Quarry был изменён, кроме того, были произведены серьёзные изменения в визуальной точности, балансе игры и её производительности.

Они также сообщили, что на карте Sanhok появятся грузовики, управляемые искуственным интеллектом игры. Отмечается, что они будут перевозить игровые ценности и снаряжение. Если геймеры захотят получить их, им нужно будет атаковать эти машины.

Ожидается, что восьмой сезон PlayerUnknown’s Battlegrounds стартует в тестовом режиме 15 июля 2020 года. Полноценный релиз состоится 22 июля.

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