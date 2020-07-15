Москва, , 03:01 — REGNUM Ситуация с коронавирусом в России постепенно нормализуется. Что ждет временные госпитали, которые были устроены в Москве и Московской области по распоряжению их руководителей, рассказывает и показывают корреспонденты ИА REGNUM Наталья Стрельцова и Екатерина Калаева.Пять объектов, подготовленных для лечения больных COVID-19, это временные госпитали на базе торговых центров и спортивных сооружений. Резервные медицинские центры будут использоваться в случае вспышки коронавирусной инфекции.

Пропускной пункт госпиталя, расположенного в павильоне № 75 на ВДНХ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

При этом госпиталь, расположенный в выставочном комплексе «Крокус Экспо», до сих пор принимает пациентов, хотя часть помещений освободили от оборудования. А сам центр готовится к новым выставкам. Госпиталь в ВДНХ был оборудован, сдан, не принял ни одного пациента и сейчас законсервирован. Госпиталь в «Экспоцентре», по поступившим еще в конце мая сообщениям, не был достроен, а потому пациентов не принимал, да и сейчас на госпиталь не похож, по крайней мере, внешне. Тишина и Ледовом дворце «Крылатском», о котором говорили, что там строится еще один госпиталь. Пока что единственным признаком медучреждения в этом месте являются красные вывески «Первичный прием пациентов» и «Выписка пациентов».Смотрите фоторепортаж Натальи Стрельцовой и Екатерины Калаевой «Ковидные госпитали Москвы и области разбирают и консервируют — фоторепортаж».