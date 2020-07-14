Вашингтон, , 19:02 — REGNUM В сервисах Steam и Epic Games Store состоялся релиз ПК-версии игры японского геймдизайнера Хидео Кодзимы Death Stranding. Желающие могут приобрести её уже сегодня, 14 июля, в этих магазинах.

Редакция журнала PC Gamer отметила, что версия игры для ПК не имеет проблем с управлением при использовании мыши и клавиатуры. При этом Death Stranding получила более качественную графику, поддержку ультрашироких мониторов, а также режим «фотосъёмки».

Релиз Death Stranding на консоли PlayStation состоялся 8 ноября 2019 года. В реализации проекта принял участие актёр Норман Ридус (сериал «Ходячие мертвецы»).

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