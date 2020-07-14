Курск, 14 июля 2020, 19:01 — REGNUM В Курской области с 15 июля начинают работать бассейны, разрешаются занятия контактными и игровыми видами спорта на улице. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.
В регионе также разрешат тренировочные мероприятия спортивных сборных команд Курской области, проведение отборочных испытаний по физкультуре для поступающих в военные вузы, деятельность организаций, реализующих программы спортивной подготовки на тренировочном этапе, работу фитнес-клубов и бассейнов при загрузке не более 50%, а также занятия физкультурой и спортом на улице, в том числе контактные и игровые виды спорта.
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