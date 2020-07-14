Курск, , 19:01 — REGNUM В Курской области с 15 июля начинают работать бассейны, разрешаются занятия контактными и игровыми видами спорта на улице. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

В регионе также разрешат тренировочные мероприятия спортивных сборных команд Курской области, проведение отборочных испытаний по физкультуре для поступающих в военные вузы, деятельность организаций, реализующих программы спортивной подготовки на тренировочном этапе, работу фитнес-клубов и бассейнов при загрузке не более 50%, а также занятия физкультурой и спортом на улице, в том числе контактные и игровые виды спорта.

«Для всех любителей спорта, а также тренеров важно, что открываются бассейны и фитнес-клубы, теннисные корты и футбольные поля. Вместе с тем хочу напомнить, что вирус никуда не ушел. Необходимо ответственно относиться к рекомендациям специалистов, не забывать о мерах предосторожности», — прокомментировал председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области Алексей Спиридонов.

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