Москва, , 19:46 — REGNUM Павильон «Атом» станет новой жемчужиной ВДНХ. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщается на портале правительства столицы.

В сообщении указано, что с 2014 года павильонам выставки возвращают исторический облик. К настоящему моменту отреставрировано уже 20 объектов.

«ВДНХ продолжает жить и развиваться. Сегодня здесь работает 13 музейно-выставочных комплексов — от «Москвариума» до «Пчеловодства». Начинали с павильона «Космос», теперь работаем над «Атомом», — сказал Собянин.

По мнению мэра, создание павильона, который на ВДНХ будет новой жемчужиной, «привлечет внимание и горожан, и туристов со всего мира».

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