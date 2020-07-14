Рим, , 18:55 — REGNUM По данным на вечер вторника, 14 июля, в Италии умерли 34 984 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 17 (днем ранее — на 13), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Выздоровели 195 441 человек, за день этот показатель увеличился на 335 (днем ранее — на 178).

Число подтвержденных носителей выросло на 114 (днем ранее — на 169). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 243 344. В настоящее время заражены 12 919 человек — на 238 меньше, чем днем ранее.