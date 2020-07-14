Архангельск, , 18:45 — REGNUM Ломоносовский районный суд Архангельска признал недействительным диплом о высшем образовании председателя городской думы Валентины Сыровой. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного суда.

С иском в суд обратились представители прокуратуры — проверка ведомства показала, что Сырова не сдала документов о полном общем или о среднем профессиональном образовании при поступлении в Поморский госуниверситет (ныне — Северный Арктический федеральный университет). Тем не менее в вуз она поступила и прошла обучение по сокращенной программе по специальности «Менеджмент организации». Заместитель прокурора требовал признать диплом недействительным, принудительно исключить запись о его выдаче, уничтожить этот документ и опубликовать соответствующую информацию в СМИ. Суд удовлетворил требования частично, признав диплом и приложения к нему недействительными и остановившись на этом.

Валентина Сырова заявила СМИ, что намерена обжаловать приговор.

Как сообщало ИА REGNUM, «дипломное» дело Сыровой тянется с 2018 года. Именно тогда появилась информация о том, что Сырова получила высшее образование не имея аттестата о среднем. После проведенной проверки аттестат в архиве вуза обнаружен не был, но оснований для возбуждения уголовного дела следователи не нашли. После обращения в СКР депутата Архангельского областного собрания Ирины Чирковой («Справедливая Россия») в ведомстве приняли решение о проведении повторной проверки. А отказ в возбуждении уголовного дела признали необоснованным.