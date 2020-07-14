Рим, , 18:43 — REGNUM Правительство Италии намерено продлить действующие в стране меры по предотвращения распространения коронавируса до 31 июля, сообщил министр здравоохранения Роберто Сперанца.

Карантинные меры в Италии предусматривают запрет на массовые собрания, обязательное ношение гражданами масок в закрытых помещениях, соблюдение санитарных требований на рабочих местах.

Как заявил Сперанца, гражданам Италии «не следует отступать ни на миллиметр от профилактических мер», чтобы «сосуществовать с коронавирусом до появления вакцины».

Напомним, по последним официальным данным, в Италии выявлено более 243 тысяч инфицированных коронавирусом, 169 из которых — за последние сутки. Почти 35 тысяч пациентов с COVID-19 скончались.

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