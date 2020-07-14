Улан-Батор, , 18:37 — REGNUM За минувшие сутки в Монголии выявили 13 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил директор Национального центра инфекционных заболеваний Дулмаагийн Нямхуу на ежедневном брифинге Минздрава.

«13 июля были сделаны анализы на коронавирус 168 людям. У 155 из них не был обнаружен коронавирус. А у 13 человека обнаружен COVID-19, 10 из них — миротворцы, прибывшие из Афганистана», — сообщил Дулмаагийн Нямхуу.

Таким образом, общее количество случаев заражения коронавирусом нового типа в стране достигло 243, из них 204 пациента выздоровели, а на лечении находятся 39 человек.

По данным Минздрава, по состоянию 14 июля 2794 человек находятся под наблюдением.

Отметим, 13 июля Монголия эвакуировала 62 миротворцев, которые служили в Афганистане. Как сообщало Министерство обороны страны, 120 монгольских миротворцев участвовала в международной миротворческой миссии, срок их службы истек в апреле 2020 года, но из-за пандемии не смогли вернуться на родину.