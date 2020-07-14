Улан-Батор, , 18:32 — REGNUM Причиной смерти 15-летнего подростка в аймаке Говь-Алтай Монголии стала бубонная чума. Об это 14 июля сообщает министерство здравоохранения.

13 июля сообщалось, что в сомоне Тугруг аймака Говь-Алтай 15-летний подросток скончался от бубонной чумы. Лабораторный анализ подтвердил причину смерти.

Установлены 15 человек, контактировавших с умершим, все они находятся под наблюдением врача в изоляторе. Также в шести сомонах аймака Говь-Алтай установлен карантин.

Впервые случай бубонной чумы в Монголии выявили 30 июня. Тогда в аймаке Ховд обнаружили двух пациентов с подозрением на бубонную чуму, позже, 4 июля, в аймаке Баян-Улгий зарегистрирован еще один аналогичный случай.