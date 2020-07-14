Краснодар, , 18:29 — REGNUM В Краснодаре 14 июля пассажиров трамвая, вставшего из-за подтопления улицы, эвакуировали на лодке.

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На трамвайной ветке на улице Ставропольской вода поднялась слишком высоко, в результате сотрудники МЧС на резиновой лодке эвакуировали десять пассажиров и вагоновожатого, сообщается в instagram-аккаунте МЧС Краснодара,

Как сообщало ИА REGNUM, днём 14 июля в Краснодаре выпало более 20 мм осадков, подтоплено 25 низменных участков автомобильных дорог, встали трамваи и троллейбусы.

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