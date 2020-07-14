Сухум, , 18:24 — REGNUM В Абхазии не осталось носителей коронавируса, сообщает 14 июля республиканский оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

«Четырнадцатого июля из Гудаутской ЦРБ выписаны двое оставшихся пациентов», — говорится в сообщении.

Всего в Абхазии было выявлено 38 носителей коронавируса. Выздоровели 37 человек, одна пациентка в возрасте 95 лет скончалась.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство Абхазии для возвращения на родину жителей страны распорядилось открыть КПП «Ингури» на границе в Грузией с 13 по 17 июля. Для прохождения границы требуются документы, подтверждающие абхазское гражданство или вид на жительство в республике.

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