Москва, , 18:20 — REGNUM В Сеченовском университете провели испытания российской вакцины от коронавируса нового типа, но говорить о её массовом использовании пока преждевременно. Об этом 14 июля заявил заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ, вирусолог, иммунолог Павел Волчков на телеканале «Россия 24».

«На данный момент было протестировано 80 волонтёров. Всё это преимущественно здоровые добровольцы среднего возраста, то есть крепкого здоровья. Действительно, у них сильных побочных эффектов не было найдено. То есть как минимум первичный тест на токсичность, на отсутствие побочных эффектов вакцина прошла. Вакцина также показала достаточно высокий титр антител, особенно после повторной инъекции так называемого «буста», — заявил Волчков.

Он отметил, что вакцину разрабатывали, сокращая максимально доклинические и клинические этапы.

«Безусловно, для того, чтобы массово внедрять такую вакцину, потребуются дополнительные клинические испытания — как минимум нужно адаптировать вакцину для пожилых людей, для людей с хроническими заболеваниями. Безусловно, нужно делать дополнительные клинические испытания, чтобы перенести эту вакцину для детей. В общем, целый ряд исследований, конечно, потребуется», — подчеркнул иммунолог. По его мнению, это может означать ещё около 3−4 месяцев испытаний как минимум — и это только про клинические эксперименты.

12 июля сообщалось, что в Сеченовском университете в Москве завершились испытания российской вакцины от коронавируса нового типа, разработанной Центром Гамалеи. Вакцина подтвердила безопасность для здоровья — проблем с самочувствием у добровольцев нет.